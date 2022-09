Nord : un homme contrôlé à 63 km/h sur une trottinette électrique

Ces découvertes se font de plus en plus communes. Un homme a été contrôlé sur une route départementale au volant d'une trottinette électrique à 63 km/h. La vitesse maximale autorisée pour ces engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) est de 25 km/h.

Arrêté aux abords de Cysoing par la brigade motorisée de Templeuve-en-Pévèle, le 7 septembre, l'individu a également été contrôlé positif à la cocaïne. "La trottinette, non homologuée, est saisie. Le conducteur interpellé est convoqué en justice", peut-on lire dans le communiqué publié par la Gendarmerie du Nord lundi 19 septembre.

Le conducteur de 39 ans, habitant de Cysoing, a reçu une convocation au tribunal. Ce genre de trottinette où un siège a été installé et où le moteur a été débridé est de plus en plus courant en France. Les accidents sont de plus en plus nombreux, que ce soit sur des trottinettes débridées ou non.

