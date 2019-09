Paris : frayeur sur la ligne 1 du métro qui ne s'arrêtait plus aux stations

publié le 18/09/2019 à 09:15

Durant trois arrêts, Concorde, Champs-Élysées Clémenceau et Franklin D. Roosevelt, le métro de la ligne 1 n'a pas marqué l'arrêt, mardi 17 septembre au soir, et s'est ensuite arrêté brusquement et dangereusement à proximité du métro devant lui.

Les passagers d'une des deux lignes automatiques de Paris ont "eu la peur" de leur "vie", comme ils l'ont exprimé sur Twitter.

Au journal Le Parisien, la RATP a confirmé "l'incident technique" sur la ligne 1. Il a eu lieu à 21h50 après la station Tuileries. "La rame ne s'est pas arrêtée à trois stations", selon la Régie autonome des transports parisiens, puis, "le métro a ensuite été sorti du réseau". Elle assure qu'il n'y aurait eu "aucun risque de collision entre deux métros". "L'arrêt de la rame s'est fait en conformité avec les procédures de sécurité". La RATP a également commenté l'incident sur Twitter.

#Ligne1 : on vient d’éviter un énorme accident... le train ne s’arrêter plus depuis 3 arrêts à deux doigts de prendre le métro de devant... la peur de ma vie — Thomas ¿¿x¿¿ (@omisapro) September 17, 2019

Suite à 1 incident technique la rame n'a effectivement pas marqué l'arrêt durant 3 stations. L'arrêt s'est ensuite fait dans le respect des procédures de sécurité prévues. Bien qu'impressionnant, nous vs assurons qu'il n'y a pas eu de mise en danger #ligne1 #RATP — Ligne 1 RATP (@Ligne1_RATP) September 18, 2019

D'autres passagers ont évoqué une détonation à la station Palais-Royal. La RATP confirme qu'il y a "effectivement eu une disjonction d'intensité à l'origine de ce bruit".