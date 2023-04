Paris : la boutique Bulgari place Vendôme victime d'un braquage, trois hommes en fuite

Un périmètre de sécurité a été installé autour de la boutique de la bijouterie Bulgari, située place Vendôme, à Paris, après qu'un braquage se soit déroulé vers 13h45, ce samedi 29 avril. Selon les informations d'Actu 17, confirmées par RTL, trois hommes armés d'armes longues ont pénétré dans la boutique de luxe, avant de prendre la fuite sur deux motos. Le butin emporté est quant à lui encore inconnu.

Une enquête de flagrance a été ouverte pour vol à main armée en bande organisée, et les investigations ont été confiées à la Brigade de répression du banditisme. C'est la deuxième fois en moins de deux ans que cette boutique est victime d'un braquage. Déjà le 7 septembre 2021, six hommes y avaient pénétré, et avaient dérobé près de dix millions d'euros de bijoux. Un des auteurs avait été interpellé, permettant d'arrêter d'autres suspects.

