publié le 16/09/2018 à 04:50

De vrais Pieds nickelés. Des braqueurs ont été tabassés par des "zonards", samedi 15 septembre au marché aux puces de Marseille. Bilan de l'opération : le butin volatilisé et quatre blessés légers, a-t-on appris de source policière.



Les deux braqueurs, arrivés vers 20 heures sur les lieux, dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne, dans une BMW faussement immatriculée, se sont d'abord fait remettre trois fonds de caisse, au supermarché Lidl du marché aux puces, sous la menace de leurs armes : un fusil à pompe pour l'un, un pistolet pour l'autre, a précisé à l'AFP la DDSP des Bouches-du-Rhône ( Direction de la sécurité publique), confirmant une information initiale donnée par La Provence.

Puis, toujours sous la menace, ils ont contraint un des caissiers de leur ouvrir le coffre du magasin et d'en vider le contenu dans plusieurs sacs. C'est en tentant de charger le butin dans leur voiture que les deux braqueurs ont "été pris à partie par des gens qui 'zonaient' là, des gens du cru, une cinquantaine au moins", a expliqué la commissaire de permanence à la DDSP des Bouches-du-Rhône.

"Un papy" touché d'un coup de crosse

En tentant de se libérer de leurs agresseurs, dans l'échauffourée, les braqueurs ont tiré, sans doute vers le sol, avec pour bilan une personne blessée par un petit plomb à une jambe, deux autres écorchées par des éclats, et "un papy" touché d'un coup de crosse à la tête.



Le plus sérieusement atteint a en fait été le braqueur finalement interpellé par les policiers arrivés sur les lieux, qui était "en train de se faire tabasser et qui s'est fait en prime rouler dessus par son complice qui a lui réussi à prendre la fuite". Quant au butin, dont le montant était encore inconnu samedi soir, il s'est en très grande partie volatilisé dans les poches des riverains en question. "Le butin a été en grande partie pillé, ça grouillait de partout quand nous sommes arrivés, tout le monde s'est servi", précisait-on samedi soir de source policière.



Dans un communiqué, la sénatrice socialiste Samia Ghali, maire honoraire de l'arrondissement, a dénoncé les avancées "à saut de puce" du projet EuroMéditerranée, censé permettre à ce quartier défavorisé de se redresser. Pendant ce temps, "la délinquance elle galope, apportant son lot de trafics, d'infractions, de délits, de misère et de violence", a dénoncé Mme Ghali, parlant d'un "secteur livré aux marchands de sommeil, à la délinquance et aux commerces de la misère".