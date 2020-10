Paris : elle hérite d'un appartement et découvre 600.000 euros en liquide dans la cave

publié le 30/09/2020 à 12:39

C'est un magot plutôt confortable qu'a retrouvé une quinquagénaire dans la cave d'un appartement dont elle venait d'hériter. La femme de 55 ans, qui a reçu en héritage un appartement dans le très chic VIIe arrondissement de Paris, après le décès de sa mère, a découvert une drôle de surprise quand elle a pu avoir l'accès à la cave attenante au bien, où se trouvait une valise contenant 600.000 euros en coupures de 100, 50 et 10 euros.

Le Parisien raconte qu'au moment de mettre en vente l'appartement via une agence immobilière, l'héritière a dû rechercher la cave de celui-ci et s'est rendue compte qu'elle était occupée et verrouillée avec un cadenas. La quinquagénaire a alors placardé un mot dans le hall de l'immeuble pour essayer de trouver le "locataire indélicat".

Nos confrères indiquent ensuite qu'après un mois sans réponse, un serrurier a été appelé pour ouvrir la cave. Et c'est le diagnostiqueur de l'agence immobilière qui est tombé sur la valise pleine d'argent liquide. Sans attendre, la propriétaire a fait appel au commissariat du VIIe arrondissement.

Les policiers ont alors de leur côté contacté l'OPJ (officier de police judiciaire) qui a pris en charge la valise. Le 3e DPJ (district de police judiciaire) a été saisi avec les techniciens de la police scientifique, ajoute Le Parisien. Lundi 28 septembre, le parquet a confié l'affaire à la Brigade de recherches et d'investigations financières (BRIF), spécialisée dans le blanchiment d'argent, qui est chargée de retrouver le ou la propriétaire du magot.