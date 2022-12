Les faits remontent au 12 octobre, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui : Jérémy Dasylva, un homme de 39 ans, a été battu à mort par des villageois à L'Escarène dans les Alpes-Maritimes, après des accusations de cambriolage. Il était accusé par des villageois d'avoir volé de l'argent chez une habitante.

Il a été poursuivi, déshabillé et frappé à mort par des jeunes du village. La femme de Jérémy, Olivia, a retrouvé le corps de son conjoint avec les "vêtements déchirés et sans chaussures". La victime est morte deux jours plus tard à la suite de ses blessures au centre hospitalier de Nice, révèlent nos confrères de Nice-Matin. Selon Nice-Matin, une omerta s'est installée autour du crime dans le petit village de 2.500 habitants.

Une information judiciaire a été ouverte pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" par le parquet de Nice. L’enquête a été confiée à la brigade de recherche de Nice. Aucune mise en examen n'a été pour l'instant effectuée dans ce dossier.

