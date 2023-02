Il se plaisait à manier le futur comme il tordait le métal. Si Paco Rabanne, décédé en Bretagne le vendredi 3 février, a forgé sa réputation dans la haute couture grâce à ses robes faites de matériaux innovants, ses prophéties rocambolesques (et souvent fausses) ont contribué à affirmer son image de visionnaire excentrique sur la scène médiatique.



Habitué des plateaux de télévision, Paco Rabanne était apprécié des uns pour son langage franc et moqué par les autres pour ses sorties incongrues. En 1999, il a déclaré sur le plateau de de Thierry Ardisson que Paris allait être détruite le 11 août de la même année suite à la chute de la station spatiale soviétique Mir durant une éclipse. Cette annihilation de la capitale française "est programmée dans toutes les prophéties", disait-il avec certitude, lors de la promotion de son livre Le feu du ciel, dans lequel il raconte cette vision de Paris en flamme alors qu'il avait dix-sept ans. Pour rassurer le public, hilare, le créateur clamait toute fois que la fin du monde, elle, n'était prévue que dans "cinq milliards d'années quand le soleil va devenir une géante rouge".

Tel un oracle de Delphes, Paco répandait ses prédictions et de précieux conseils, lui qui disait avoir eu plusieurs vies antérieures très palpitantes. "Dans la vie passée, j'étais curé", confessait-il alors dans cette même émission diffusée sur France 3, mais il s'est aussi réincarné en grand prêtre à Thèbes durant l'assassinat du pharaon Toutankhamon durant l'Égypte antique. Fait probable, puisqu'il expliquait être venu au monde il y a 78.000 ans dans une émission de Radio Courtoisie diffusée en 1993.

Il s'était confié à sa grand-mère, une magicienne selon lui, sur ses voyages astraux entamés dès l'âge de sept ans. Dans ces apparitions médiatiques remarquées, il assurait aussi être "médium" et témoin de visites divines de la part de nulle autre que Jésus et Dieu, et ce à plusieurs reprises. Si la plupart de ces propos prophétiques ne se sont pour l'heure pas réalisés, nulle ne pourrait remettre en question le génie créateur du visionnaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info