Maisons éventrées et magasins dévalisés par des bandes parfois armées et menaçantes. Personne n'a oublié ces scènes après le passage de l'ouragan Irma. Face à ce chaos, le gouvernement avait promis la plus grande sévérité. Et près de trois semaines après la catastrophe naturelle qui a détruit une partie des Antilles, un homme, haïtien, a été arrêté à Saint-Martin.



Ce dernier organisait et participait lui-même aux pillages de magasins et d'habitations. Il avait été vu à plusieurs reprises pendant l’ouragan et, peu de temps après, à bord de son gros 4x4 dans les rues dévastées de Saint-Martin. Il est même suspecté d'avoir monté plusieurs équipes pour être davantage efficace dans les pillages alors que c'est lui, qui récupérait l'intégralité du matériel.

Les enquêteurs ont pu se mettre sur la trace de ce pilleur présumé grâce à plusieurs témoignages et à certains renseignements extrêmement précis. La section de recherche de Saint-Martin a alors retrouvé sa trace jeudi 21 septembre avant de lancer une vaste opération d'interpellation, avec l'aide du GIGN, dès le lendemain.

Un immeuble entier "privatisé"

Les enquêteurs n'ont pas été déçus alors que la perquisition s'est avérée pour le moins fructueuse. Le suspect avait complètement privatisé son immeuble et des produits volés ont été retrouvés dans une quinzaine d'appartements. Au total, pas moins de 40 m3 de matériel ont été découverts avec de l'électroménager, des produits de luxe, des bijoux ou encore des sacs à main.



Âgé de 28 ans, le jeune Haïtien nie les faits à l'heure actuelle. Ce dernier a été mis en examen et transféré à la prison de Bastère en Guadeloupe.