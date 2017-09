Irma : 52 % des Français estiment que la situation a été gérée du mieux possible

publié le 14/09/2017 à 05:52

Emmanuel Macron a achevé mercredi sa visite à Saint-Barthélémy après une visite de l'île de Saint-Martin la veille. Le président de la République a affirmé qu'il souhaitait, sur place, prendre la mesure des dégâts du passage de l'ouragan Irma, qui a détruit de très nombreuses habitations dans les deux territoires antillais. Depuis une semaine, le gouvernement est sous le feu des critiques, accusé de n'avoir pas su gérer proprement l'après-Irma. Les Français semblent d'ailleurs divisés sur la question. Selon un sondage Elabe jeudi, quelque 52 % de la population estime que la situation a été gérée "du mieux possible", contre 47 % d'un avis contraire.



Sur place, Emmanuel Macron a défendu l'action de son gouvernement, et a promis aux sinistrés un "retour à la normale" et une reconstruction exemplaire. Et ce après avoir essuyé de nouvelles critiques de la part d'habitants des deux îles très remontés. À Saint-Barthélémy, territoire français comptant 9.000 habitants, le président de la République a annoncé la mise en place d'un mécanisme d'aide financière d'urgence "d'ici lundi prochain" à destination des sinistrés "qui ont tout perdu" ainsi que pour les salariés au chômage technique. "Des avions supplémentaires sont affrétés entre la Guadeloupe et la métropole, avec mille place en plus d'ici la fin de semaine, à des prix tenus à 250 euros, j'y tiens", a ajouté le chef de l'État.

Tensions à Saint-Martin

"Saint-Barthélemy est une île debout. J'invite chacun à (re)visiter l'île au plus vite, car le tourisme est le coeur de son économie", a-t-il également tweeté. À Saint-Martin, la tension était palpable lors de la venue du président de la République. "Pour moi de l'extérieur, et je ne suis peut-être pas la seule, vous êtes dans une tour d'ivoire et vous descendez de temps en temps", lui a déclaré mardi une habitante de Grand-Case, selon des images diffusées mercredi sur Twitter par un journaliste de Radio France. Emmanuel Macron a promis de revenir sur l'île "avant un an" pour faire l'état des lieux de la reconstruction.

Saint-Barthélemy est une île debout. J'invite chacun à (re)visiter l'île au plus vite, car le tourisme est le cœur de son économie. pic.twitter.com/JwvoiPhcbi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 13 septembre 2017

Echange tendu entre Emmanuel #Macron et Lila, une habitante de Grand-Case: "Je vais pas dire Monsieur le Président parce que je peux pas." pic.twitter.com/2q1vzcyYyW — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) 13 septembre 2017