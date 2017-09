publié le 17/09/2017 à 08:49

La longue marche pour la reconstruction des îles touchées par l'ouragan Irma a commencé. Deux semaines après le passage du cyclone, les habitants restés sur place tentent de faire revivre Saint-Barthélémy et Saint-Martin, dévastées par Irma. Sur cette dernière île, c'est une affaire d'hommes. En effet depuis le début des évacuations par avion, près de 3.000 personnes ont quitté Saint-Martin, en majorité des femmes et des enfants. Alors les maris, pères, frères laissés sur place font preuve de solidarité et d'entraide.



Tous les soirs, ils se réunissent pour s'épauler, après le départ de leur famille. La question de la séparation a rapidement été tranchée. Entre pillages et absence d'écoles et de travail, cela semblait inévitable. "Cela ne sert à rien qu'ils voient tout ça", explique un habitant de Saint-Martin resté sur l'île, et qui a vu ses enfants et sa femme partir. "Les poubelles qui traînent, les odeurs, les maladies qui peuvent arriver, c'est pour les protéger de tout ça", poursuit-il.

"Je me sens plus serein de savoir qu'elles ne seront pas choquées", ajoute un autre habitant de l'île, à propos de sa compagne et sa fille, parties en métropole. Face au défi de la reconstruction, les hommes se serrent les coudes avec un seul rêve : celui de voir revenir leurs proches.