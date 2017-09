publié le 20/09/2017 à 00:23

Alors que l'ouragan Maria a touché la Martinique et la Guadeloupe dans la nuit de lundi à mardi 19 septembre, France 2 organisait un grand concert pour venir en aide des victimes de l'ouragan Irma. Et le pari est réussi. Les téléspectateurs et auditeurs de Ensemble pour les Antilles ont versé plus de deux millions d'euros pour aider les habitants des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dévastées par Irma, ont annoncé les animateurs de cette soirée spéciale.



"Ce soir, grâce à votre générosité, la Fondation de France a récolté près de 2,2 millions d'euros, c'est une très belle somme qui permettra de financer beaucoup d'opérations sur le terrain pour que les Antilles relèvent la tête au plus vite", s'est félicité Stéphane Bern lors du discours de clôture. Les dons peuvent continuer à être envoyés à la Fondation de France ou par téléphone au 0800 500 100.



D'Alain Souchon à Slimane, de nombreux chanteurs et chanteuses se sont relayés durant plus de deux heures sur la scène du Casino de Paris, et ont multiplié les appels aux dons, pour ce grand concert de solidarité qui était diffusé en direct et simultanément sur France 2 et France Inter. Les musiques des Caraïbes et les artistes antillais étaient à l'honneur, tout au long de ce spectacle ouvert par Laurent Voulzy avec une interprétation émouvante de Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, et qui s'est terminé sur un air de zouk.

Déjà cette chanson je l'adore mais ce soir j'ai les larmes aux yeux devant Belle ile en mer ¿¿¿¿¿¿¿¿#EnsemblePourLesAntilles — cascadeau (@alaranoan) 19 septembre 2017