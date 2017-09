publié le 15/09/2017 à 17:10

L'État a été vivement critiqué pour sa gestion du sinistre causé par le passage de l'ouragan Irma sur les les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les mercredi 6 et jeudi 7 septembre. Marine Le Pen évoque un gouvernement "incapable d'assurer", tandis qu'Éric Ciotti pointe du doigt "un défaut d'anticipation de la part de l'État". Pourtant, dans une certaine discrétion, des mesures concrètes ont été prises. Comme la création d'Urgence Info par Radio France.



Lancée dimanche 10 septembre, par le groupe Radio France, "Urgence Info Îles du Nord" - son nom complet - doit apporter les infos essentielles.

"Informations pratiques, messages de prévention et points météo complets", est-il détaillé sur le site de Franceinfo. "C'est pour l'instant une radio qui fait descendre de l'information", a reconnu Laurent Guimier, le directeur délégué aux antennes et aux contenus de Radio France qui a imaginé la radio dès vendredi matin.



Mais dans le même souci, Laurent Guimier a aussi émis le souhait "que la parole des habitants soit entendue sur cette antenne", dans le but probable de mettre fin à l'isolement et au sentiment d'abandon que certains ont pu ressentir.

Comment l'écouter ?

Jusqu'à ce jour, seuls les habitants de Saint-Martin pouvait capter la chaîne, sur 91.1 FM. En "raisons d'émetteur défectueux", il a fallu attendre ce vendredi 15 pour que les habitants de Saint-Barthélemy puissent eux aussi disposer capter la fréquence de la radio. C'est enfin chose faite, sur 90.9 FM. On peut aussi entendre ces informations sur le site de franceinfo et les réseaux sociaux, notamment Facebook.

Ouragans : la radio "Urgence Info Iles du Nord" a commencé à émettre sur 91.1 FM à Saint-Martin https://t.co/Cerle4f9gg pic.twitter.com/qf8TVMw5TE — franceinfo (@franceinfo) 10 septembre 2017

Qui est derrière Urgence Info ?

Des pôles de Radio France se sont mobilisés pour nourrir l'antenne. Dans le communiqué publié dimanche 10 septembre, on apprenait alors que la chaîne est orchestrée "par les équipes de franceinfo et de Radio France depuis le studio 422 à Paris, en relation avec les équipes de Radio France sur place : Mathieu Mondoloni, Jérôme Jadot pour franceinfo, Thibault Lefevre, Yann Gallic pour France Inter accompagnés d’Arthur Gerbault et Pierre Quintard pour les équipes techniques".



Les informations relayées à l'antenne sont fournies par le ministre de l'intérieur, l'Agence France Presse, les informateurs privilégiés sur place et les témoignages fournis par des sinistrés au standard ouvert depuis le lundi 11 au +33 1 56 40 41 41.

Jusque quand la radio va-t-elle continuer à émettre ?

Urgence info est une radio éphémère qui n'a pas vocation à émettre durablement. "Ça pourrait encore durer des semaines, tant que les locaux rencontreront des difficultés à se nourrir ou à quitter 'les îles du Nord'", a déclaré Vincent Giret, directeur de France Info, dans les colonnes de Libération.



Radio France avait déjà mis en place ce genre de radio éphémère comme au lendemain de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001 et du séisme en Haïti. Mais Laurent Guimier reconnait qu n'avoir "qu'une envie, c'est aussi que la radio d'urgence s'arrête, qu'il y ait un retour à la normale au plus vite".