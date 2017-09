et AFP

publié le 14/09/2017 à 16:01

Après la tempête, l'heure des constats. Saint-Martin et Saint-Barthélemy offrent des paysages de destruction après le passage de l'ouragan Irma. Les images filmées le 12 septembre dernier à la baie Nettlé, à Marigot, montrent l'étendue des dommages sur la côte de Saint-Martin.



Emmanuel Macron s'est rendu sur l'île et s'est exprimé, à l'occasion d'une conférence de presse mardi 12 septembre, sur la possession d'armes à Saint-Martin. Le chef de l'État a affirmé sa volonté de "désarmer" l'île antillaise en prise à des pillages et des violences.

Plusieurs personnes ont perdu la vie dans les ravages causés par Irma. Le dernier bilan officiel fait état de 11 décès sur les deux îles. Un chiffre confirmé par le président de la République. Selon un premier bilan effectué par la Caisse centrale de réassurance, le coût des dégâts pourrait s'élever à 1,2 milliard d'euros.



Lundi soir, Édouard Philippe a annoncé la nomination d'un délégué interministériel pour cordonner la reconstruction des deux îles. 1.500 pompiers, militaires et gendarmes étaient mobilisés. Environ 85 tonnes de nourriture ont été acheminées, ainsi qu'un million de litres d'eau et 2.200 kg de médicaments.