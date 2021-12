Orne : une greffière se suicide dans un tribunal

Une "professionnelle très appréciée de tous". C'est une tragique découverte pour cette magistrate et cet agent du greffe du tribunal judiciaire d'Argentan, situé dans l'Orne : une greffière, âgée de 62 ans, a été retrouvée dans un état critique et est décédée jeudi 23 décembre, a annoncé vendredi la juridiction dans un communiqué. La sexagénaire s'est suicidée à l'intérieur de l'établissement, d'après les caméras de surveillance.

La victime s'est "volontairement précipitée dans le vide depuis la rambarde de l'escalier du premier étage", explique un communiqué qui relaie les informations des caméras présentes sur place. Elle se trouvait au pied de l'escalier du rez-de-chaussée, selon le tribunal, avant d'être transférée à l'hôpital.

Cette fonctionnaire de 62 ans "exerçait depuis de nombreuses années et était très appréciée de tous" : le tribunal a précisé que la greffière est "décédée à 22h10 à l'hôpital où elle avait été transférée avec un pronostic vital engagé, malgré les premiers soins prodigués", selon le tribunal.

Des conditions de travail à l'origine de sa détresse ?

Interrogée par l'AFP, la procureure de la République d'Argentan a déclaré que la fonctionnaire n'avait "rien laissé" pour expliquer son terrible geste. Florence Sroda a également indiqué qu'il n'y aura pas "davantage" de communication sur cette affaire, les équipes se consacrant "à l'accompagnement de tous les agents du tribunal dans ce terrible deuil".

Le parquet a ouvert une enquête de recherche des causes de la mort. Quant au mobile de ce suicide, l'institution judiciaire n'a pas précisé si son travail pouvait être à l'origine de sa détresse.

Magistrats et greffiers ont défilé le 15 décembre partout en France aux côtés des avocats pour exprimer leur "souffrance" au travail et leur "désespérance" et réclamer des moyens "dignes" pour la justice. Plus de 3.000 magistrats avaient rédigé une tribune diffusée dans Le Monde en novembre dernier : "Les magistrats n’en peuvent plus. La justice est à bout de souffle et ne peut plus remplir ses missions", dénonçaient-ils.