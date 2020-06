Olivier Dussopt visé par une enquête du parquet national financier

Olivier Dussopt est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics.

et AFP

publié le 12/06/2020 à 16:12

Le secrétaire d'État à la fonction Publique, Olivier Dussopt, est visé par une enquête du parquet national financier(PNF). Il aurait reçu deux lithographies de la part de la Saur, alors qu'un contrat était sur le point d'être conclu entre l'entreprise et la gestion de l'eau d'Annonay.

Les faits remontent à 2017, Olivier Dussopt est alors député-maire d'Annonay en Ardèche. Alors qu'un contrat était pratiquement conclu entre la ville d'Annonay et la Saur pour la gestion des eaux, l'homme de 41 ans aurait reçu en cadeau deux lithographies. C'est à dire des "copies d’œuvres d'art" imprimées, sorte de copie officielle d'une oeuvre. Les copies concerneraient une oeuvre de Gérard Garouste. La somme avoisinerait plus de 2.000 euros.

Une enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff) pour "corruption" et "prise illégale d'intérêts" a précisé une source proche du dossier, confirmant ainsi une information de Mediapart.

Olivier Dussopt, ancien membre du PS, a été le plus jeune membre de l'Assemblée nationale en 2007. Il est secrétaire d'Etat depuis 2017 dans le gouvernement d'Edouard Philippe auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics.