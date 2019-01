Oise : un enfants de 5 ans fugue en pleine nuit pour retrouver ses parents

publié le 19/01/2019 à 18:06

Il voulait rentrer chez ses parents, et peu importe que ce soit au milieu de la nuit. Ainsi, dans la nuit de vendredi à samedi 19 janvier peu avant deux heures du matin, un petit garçon de cinq ans a été retrouvé par les gendarmes sur le pont des mors près de Saint-Maximin, dans l'Oise, apparemment pas effrayé et surtout décidé.



Habillé de son manteau, l'enfant tente dans une premier temps "de prendre la fuite mais est rapidement récupéré", explique la gendarmerie à France 3. Le petit garçon a ensuite raconté être parti de chez sa tante où il passait la nuit, afin de rejoindre ses parents. La tante en question habitait dans une caravane dans le camp des cerisiers, rapporte Le Parisien, et ne s'était pas rendue compte du départ du garçon.

Tout est bien qui finit bien, avec un garçon qui a été raccompagné par les gendarmes chez ses parents, qu'il était sans doute ravi de retrouver. La famille de son côté ne sera pas inquiétée, car inconnue à ce jour des services sociaux.