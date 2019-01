publié le 16/01/2019 à 12:58

"Les sacrifiés de la République", c'est l'expression employée par Sylvain Louvet pour parler des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Le documentaire, diffusé ce soir, sur France 3, a été tourné dans des foyers, des familles d'accueil et auprès d'anciens enfants placés, pendant huit mois.



Son documentaire décrit sur 95 minutes un "dysfonctionnement institutionnel", où les structures censées protéger les enfants de la violence développent leur propre violence. À l'origine du projet, l'envoi d'une lettre ouverte par huit éducateurs du foyer d'Eysines, en Gironde.



Ils y dénonçaient l'insécurité de l'établissement censé "orienter" les enfants retirés en urgence à leurs familles, mais où certains passent deux ou trois ans. "J'avais été frappé du peu d'écho donné à cette lettre, en dehors de quelques articles dans la presse locale", raconte le réalisateur du documentaire, Sylvain Louvet, à l'AFP.

Un journaliste engagé comme éducateur

Le journaliste a demandé à filmer dans le foyer, un des plus gros de France et s'est vu refuser l'accès. Il a donc proposé à un journaliste de se faire embaucher comme éducateur pour filmer en caméra cachée.



Ce dernier a immédiatement été embauché sans aucune formation ni contrôle de son casier judiciaire. Il a filmé des scènes d'extrême violence de la part des enfants : injures, lancer de pierre, auxquelles les éducateurs répondent parfois en miroir avec des menaces, et même des coups.

Des faits "contraires aux bonnes pratiques"

"Insoutenable", a réagi la directrice de l'établissement au vu des images, qui reconnaît qu'elles sont "choquantes" et décrivent des faits "contraires aux bonnes pratiques". Plusieurs enfants ont rapporté des sévices sexuels de la part de leurs pairs, sans que ces derniers soient retirés des lieux. Interrogée par le journaliste, la responsable au niveau départemental se déclare impuissante. "On les met où ces enfants ?"



"J'ai été extrêmement surprise (par ce reportage), décontenancée, choquée. Ça ne devrait pas exister. C'est un dysfonctionnement. Depuis nous avons cherché à comprendre ces dysfonctionnements pour qu'ils ne se reproduisent plus", a expliqué Emmanuelle Ajon, vice-présidente du Conseil départemental de Gironde, chargée de la Promotion de la santé et protection de l'enfance, à France 3.



Les institutions ferment les yeux car partout les moyens humains manquent : structures, familles d'accueil, éducateurs. 300.000 enfants sont placés chaque année en France.

Détruits par leur errance de foyer en foyer, beaucoup d'enfants échoueront à s'insérer une fois adulte. "Un quart des SDF sont d'anciens enfants placés, et 30% des mineurs délinquants", souligne le journaliste Sylvain Louvet, évoquant une "bombe à retardement".

Un débat avec Agnès Buzyn suivra le documentaire

Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, est invitée au débat qui suivra l'émission, aux côtés d'anciens enfants placés comme Lyes, auteur du livre Dans l'enfer des foyers (2014).



Sont également invitées, Emmanuelle Ajon et Barbara Proffit directrice adjointe du Centre Départemental Enfance et Famille (CDEF) d'Eysines.