Occitanie : après une attaque d'ours, un maire veut interdire les randonnées

Un ours brun (illustration)

publié le 16/07/2020 à 20:38

La scène s'est déroulée au Col d'Escots, en Ariège, entre Guzet-Neige et la frontière espagnole. Aux alentours de 21h, quatre ours apparaissent et s'approchent près d'un troupeau de 800 brebis en festive.

Heureusement pour les brebis, des agents de l'office national de la biodiversité se trouvaient sur place. Ils sont parvenus à faire reculer, difficilement, les fauves, rapporte France Bleu. Ils ont tenté des tirs d'effarouchement, sans réussite. Ils ont finalement dû attendre plusieurs heures avant que les ours ne s'en aillent.

"Il y a des attaques tous les jours. C'est catastrophique", déplore Marcel Fort, président du groupement pastoral du col d'Escots. "Il y a danger de mort pour la bergère. Elle a un fauve qui gravite autour de sa cabane tous les jours, c'est une situation qui devient insupportable. Moi en tant que responsable d'une salariée je ne sais plus vers qui me tourner, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer sa sécurité ? Les ours n'ont pas peur de l'homme".

À la suite de ces attaques récentes, le maire de la ville d'Ustou, Alain Servat, souhaiterait interdire les randonnées dans sa commune.