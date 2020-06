Ours tué en Ariège : la récompense passe à 30.000 euros

Un ours brun (illustration)

publié le 15/06/2020 à 23:36

La récompense a triplé ! L'ONG Sea Sheperd avait lancé ce jeudi 11 juin un appel pour parvenir à retrouver le tueur de l'ours.

Deux jours plus tôt, l'animal a été abattu par balles deux jours plus tôt en Ariège. Cette prime, initialement de 10.000 euros a été réévaluée par l'organisation à 30.000 euros ce lundi 15 juin. Sea Sheperd a expliqué sur son site internet avoir reçu plusieurs dons de sympathisants, dans le but de faire gonfler la récompense.

"Un sympathisant de Sea Shepherd domicilié dans les Pyrénées a effectué un don de 5.000 euros afin de gonfler la récompense. Un autre don de 1.000 euros d'un particulier a été perçu à cet effet et une autre association, implantée dans les Pyrénées a souhaité faire un don de 2.000 euros", explique l'ONG en précisant que Julien Muller, fondateur de Pet Alert, réseau d’entre-aide pour retrouver les animaux disparus "a lui aussi décidé d’offrir 10.000 euros de récompense et une association de protection de la faune sauvage basée en Alsace a annoncé contribuer à hauteur de 2.000 euros", écrit encore l'organisation.

OURS TUÉ EN ARIÈGE : LA RÉCOMPENSE POUR RETROUVER LE TIREUR PASSE DE 10 000 À 30 000 EUROS.



Les explications ici : https://t.co/N8IQuPBMIY#JusticePourLoursDariege #SeaShepherd #Rewild pic.twitter.com/sOeOAt8wtU — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) June 15, 2020

Le mardi 9 juin, un Ours avait été retrouvé gisant dans une zone de haute montagne, sur la commune d'Aulus-les-Bains, près de la station de ski de Guzet et une enquête a été ouverte par le procureur de Foix. La ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne avait alors indiqué que l'État allait porter plainte. C'est le deuxième ours retrouvé mort dans les Pyrénées cette année.