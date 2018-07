publié le 30/12/2017 à 12:59

"Si je surprends un jeune de 12, 13 ans, un briquet à la main, je le ramènerai direct chez lui." Résidente de la cité de l'Europe à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Mariame Gassama est déterminée à faire régner le calme dans son quartier pour le réveillon du Nouvel An. Porte-parole d'une association de mères de famille nommée "Les Femmes capables de la cité de l'Europe", cette maman explique au Parisien qu'elle passera la nuit de la Saint-Sylvestre à patrouiller dans les rues, avec une quinzaine d'autres femmes, afin d'éviter les débordements qui entachent chaque année la nuit de la Saint-Sylvestre.



Gilets fluo, affichages au cours des jours précédents, prévention... Mariame Gassama a préparé l'opération de tranquillité en partenariat avec la mairie, comme l'explique l'hebdomadaire. La trentenaire compte sur son ancrage dans la cité et son statut de mère de famille pour faire régner l'ordre. "On connaît tout le monde ici. Derrière chaque jeune, il y a une maman. (...) Ils auront sans doute moins la volonté de s’imposer car je pense que notre présence est plus apaisante", poursuit Mariame Gassama.

"En brûlant des voitures, ils s’attaquent aux gens d’ici. Alors nous voulons leur dire que cette voiture en flamme, cela pourrait être celle de leur père, de leur mère, de leur frère", la mère de famille, dont l'objectif va bien au-delà du Nouvel An. "Si la cité de l’Europe est la seule où aucune voiture n’aura brûlé, on sera trop fier", lance dans les colonnes du Parisien Mariame Gassama, qui préfère se rendre utile dimanche 31 décembre dans sa cité. "Si l'on atteint notre objectif, ce sera une victoire qui méritera tous les réveillons du monde."