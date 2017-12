Météo : une nouvelle tempête attendue en France au Nouvel An

et AFP

publié le 30/12/2017 à 02:04

La Saint-Sylvestre s'annonce venteuse. Une tempête, baptisée Carmen, est attendue sur une large partie de la France, dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier. "La tempête n'est pas encore confirmée" , précise Jérôme Lecou, prévisionniste chez Météo-France, d'après les informations du Figaro. Et d'ajouter : "Il faut rester prudent sur sa trajectoire éventuelle. Elle pourrait toucher l'Irlande, l'Espagne ou la France en premier".



Un phénomène qui, selon le prévisionniste, n'aurait rien d'anormal. "En termes de vents, si elle se confirme, il s'agirait d'une tempête classique de décembre ou janvier avec des vents de 90 à 100 km/h à l'intérieur des terres", notamment sur le centre-ouest du pays. Des précipitations devront accompagner ces rafales de vent, précise Le Figaro.

"Les rafales devraient atteindre 120 à 140 km/h sur les côtes d'Iroise et de l'Atlantique et 90 à 110 km/h en Manche", précise le site de Météo Bretagne. Carmen serait le résultat d'"une dépression installée sur les îles britanniques et un anticyclone positionné sur la péninsule ibérique qui créent un différentiel de pression à l'origine de forts vents de secteur ouest", renseigne Sébastien Decaux, prévisionniste chez Météo Bretagne.