publié le 29/11/2019 à 15:12

Les agents de Pôle emploi l'ont retrouvé grâce à Facebook. Un homme de 25 ans a été condamné à 4 mois de prison ferme et au remboursement de la somme de 18.416 euros à Pôle Emploi pour avoir fraudé auprès de l'établissement public, a rapporté Ouest France jeudi 28 octobre.

L'homme a touché des indemnités chômage pendant deux ans, de septembre 2016 à septembre 2018, révèle le journal local. Il a ainsi perçu plus de 18.000 euros. Ce qui a mis la puce à l'oreille des agents Pôle Emploi, c'est son absence aux convocations envoyées par l'établissement. Face à cela, des recherche ont été faites sur l'individu.

Et c'est son compte Facebook qui a révélé que l'homme vit actuellement en Turquie. Grâce à des photos et vidéos récentes, ils ont également pu se rendre compte que son frère aîné, 27 ans, était lui aussi en Turquie pour de "longs séjours". Ce dernier à quant à lui touché près de 2.600 euros d'allocations.

Les deux frères ont été convoqués devant la justice à Alençon en Normandie ce jeudi 28 octobre, mais ils ne sont pas présentés. En plus de la prison et du remboursement, le plus jeune a été interdit de venir en France pendant trois ans. Son frère, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et doit, lui, rembourser 2.589 euros.