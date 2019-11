Act Up condamné pour "injures publiques" contre la Manif pour tous

publié le 28/11/2019 à 12:03

"Manif pour tous homophobes assassins complices du Sida" : ces mots prononcés le 30 mai 2017 par des militants d'Act Up lors d'une réunion publique de La Manif pour tous sur la PMA et la GPA relèvent de l'injure publique, a estimé mercredi 27 novembre le tribunal correctionnel de Toulouse.

Les juges n'ont pas suivi la réquisition du parquet, qui avait demandé la relaxe de la prévenue. Louise Lourdon, ancienne présidente d’Act Up Sud Ouest, a été condamnée à 300 euros d’amende avec sursis, ainsi qu'à verser 1 euro symbolique à la Manif pour tous et à leur rembourser 1.000 euros pour les frais de justice. "En condamnant Louise, c'est la lutte contre le sida et contre les discriminations LGBTI-phobes qui est bâillonnée", a réagi Act Up Sud-Ouest. Louise Lourdon a annoncé son intention de faire appel du jugement.

"Il est des cas où c'est en condamnant que le juge sauvegarde la liberté d'expression. (...) Si l'on tolère que, en cas de désaccord, chacun puisse se mettre à hurler des injures pour faire taire l'opposition, c'est l'existence même du débat qui disparaît et la société qui devient impossible", a estimé la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère dans un communiqué cité dans le Parisien.

En 2018, la Cour de cassation avait arrêté que le terme d'"homophobes", collé sur les affiches de la Manif pour tous par la même association, "s’inscrivait dans le débat d’intérêt général sur la loi autorisant le mariage des couples de même sexe", rappelle Têtu.