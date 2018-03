publié le 30/03/2018 à 16:18

Nordhal Lelandais a une nouvelle fois fini par craquer. Jeudi 30 mars, l'homme de 35 ans a reconnu sa responsabilité dans le meurtre du caporal Arthur Noyer, disparu le 12 avril 2017 à la sortie d'une boîte de nuit à Chambéry. C'est le deuxième meurtre qu'il avoue, après celui de la petite Maëlys, elle aussi disparue il y a quelques mois lors d'un mariage en Isère.



Dans chaque affaire, l'issue a été la même : après avoir longtemps nié son implication dans les deux disparitions, Nordahl Lelandais a avoué, mais pas dans n'importe quelles conditions. Uniquement lorsqu'il était au pied du mur, confronté à des preuves matérielles irréfutables.

Dans le cas du jeune militaire, Nordahl Lelandais avait jusque-là simplement reconnu l'avoir pris en stop à la sortie de la discothèque. Malgré sa mise en examen dans ce dossier le 20 décembre 2017, et des analyses téléphoniques montrant que leurs appareils se trouvaient au même endroit, le suspect ne cessait de clamer son innocence : il n'avait rien à voir avec le meurtre du jeune homme, dont le crâne avait été retrouvé en Savoie.

Des aveux livrés dans les mêmes circonstances

Mais quelques mois plus tard, devant les preuves accablantes trouvées à son encontre, il a finalement avoué. Rien n'a filtré concernant ses déclarations mais il a reconnu avoir tué. Nordahl Lelandais a reconnu son implication au cours d'une journée où il avait été extrait de sa cellule et amené sur les lieux où se trouvaient les restes du corps d'Arthur Noyer.



Des circonstances similaires à ses aveux dans l'affaire de la petite Maëlys. Longtemps suspect numéro 1 dans la disparition de la petite fille, survenue au cours d'un mariage le 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin, Nordahl Lelandais a dit avoir tué "accidentellement" Maëlys 6 mois plus tard.

L'élément déclencheur : une preuve irréfutable

Son avocat Alain Jakubowicz était venu la veille lui annoncer qu'un nouvel élément avait été découvert : une trace de sang appartenant à la petite fille avait été retrouvée dans sa voiture. Cette nouvelle preuve matérielle avait alors poussé l'ancien maître-chien à parler aux enquêteurs. À sa demande, il est à nouveau entendu puis transporté là où il indique avoir déposé le corps de Maëlys. Mais le mystère demeure quant aux circonstances de la mort de la petite fille, tout comme celles du jeune militaire.