Nordahl Lelandais, un homme taiseux, calme, au sang-froid et manipulateur

publié le 11/06/2018 à 20:34

Passé aux aveux des meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, Nordahl Lelandais continue de susciter des interrogations. Pour tous ses proches, c'est "Nono", un jeune homme un peu bagarreur mais inoffensif. Celui qui n'a pas trouvé sa voie. À 35 ans, il habite encore chez ses parents, de modestes retraités installés depuis le début des années 1990 à Domessin, un petit village de Savoie.



Benjamin d'une fratrie de trois, il a pour passion les chiens, la vitesse et les sports de combat. Ado, il se retrouve en sport-études mais Nordahl Lelandais pleure pour ne pas y retourner, à tel point que sa mère se demande s'il n'y a pas été victime d'attouchements sexuels.

À 19 ans, il s'engage dans l'armée. Toujours cet amour des chiens, il se retrouve au 132e bataillon cynophile de Suippes, dans la Marne. Nordahl Lelandais n'ira pas au bout de son contrat, radié à cause de son comportement instable et de ses problèmes de drogue. Il essaie de monter une boîte de dressage canin, mais cela ne marche pas.

Condamné en 2008 pour l'incendie d'un restaurant

Et puis "Nono" devient "Nono le Barjo", "Nono le pyro". Il est condamné en 2008 après l'incendie d'un restaurant. Il accomplit sa peine en portant un bracelet électronique pendant un an. Nordal Lelandais enchaîne ensuite les petits boulots : ingérable, agressif, il menace l'un de ses patrons de mettre le feu à l'entreprise.



Ses copains s’éloignent peu à peu de lui. C’était la pièce rapportée, l'ami rapporté par un autre ami, un vagabond qui s'accrochait à tous les groupes, un squatteur comme raconte un de ses proches. Il n'acceptait pas qu'on lui dise non alors évidemment, cela se terminait mal. Il disait toujours la blague de trop, il ne savait pas s'arrêter. Il ne connaissait pas ses limites explique l'un de ses anciens amis.

Des femmes ont eu peur de lui

Il harcelait ses anciennes petites amies, il leur faisait peur. Lors de l'enquête de police, on découvre sa bisexualité, puis sa consommation énorme de pornographie. Mais surtout, les enquêteurs retiennent des interrogatoires l'image d'un homme taiseux, calme, de sang-froid et manipulateur.