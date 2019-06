publié le 15/06/2019 à 01:06

En mai 2018, le corps de la petite Léa, deux ans et demi avait été découvert dans un cours d'eau, dénudé, au fond du jardin du domicile de ses grands-parents à Mairieux, un village de 700 habitants proche de Maubeuge.



Ce vendredi 14 juin, un adolescent, âgé de 14 ans au moment des faits a été condamné à huit ans de prison par le tribunal pour mineurs d'Avesnes-sur-Helpe (Nord) pour ce meurtre. Le jeune homme déficient mental a également écopé de "dix ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins", et encourt trois ans de prison supplémentaires s'il ne respecte pas ses obligations, a indiqué Cécile Gressier, procureure de la République d'Avesnes-sur-Helpe.

Au moments des faits, l'adolescent vivait alors chez les grands-parents de Léa, qui accueillaient depuis plusieurs années des enfants placés.

Une peine réduite en raison de l'altération de ses facultés mentales

Un mineur poursuivi pour "meurtre sur mineur de moins de quinze ans" encourt habituellement vingt ans de réclusion criminelle mais "dans ce dossier, les experts ont unanimement conclu à la grave altération de ses facultés mentales (...) ce qui ramène à treize ans la peine encourue", a poursuivi Mme Gressier.



"En raison de cette altération du discernement", le parquet avait requis dix ans d'emprisonnement. "En difficulté dans ses facultés de compréhension et d'expression" le mineur a "expliqué à l'audience différents éléments relatifs à ses conditions de placement (...) mais n'a pas donné de réelle explication sur son acte", a encore déclaré la magistrate.



Du côté de la famille de la petite victime, l'incompréhension et la tristesse dominent. "Toute la famille est effondrée, huit ans... C'est rien huit ans, c'est demain huit ans, ma petite-fille est morte déjà depuis un an. Ça ne fera pas revenir la petite, mais la justice aurait pu être un peu plus sévère", a réagi vendredi soir sur France 3 Alain Marmignon, le grand-père de Léa.