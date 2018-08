publié le 12/08/2018 à 16:50

Un homme de 42, habitant à Warhem (Nord), a reçu des photos d'un moine de l'abbaye du Mont des Cats totalement nu, alors qu'il discutait avec lui en ligne, révèle Le Journal des Flandres mercredi 8 août. Sur les photos, diffusées floutées par le journal, on voit effectivement le moine poser dans le plus simple appareil devant une carcasse de voiture brûlée, devant une fenêtre, ou encore en portant des pneus (mais avec un pantalon).



Choqué, le destinataire des "nudes" du religieux le dénonce au diocèse de Lille début juillet, puis alerte la presse. Une première pour le monastère, confie le père abbé Marc-André Di Péa à L'Indicateur des Flandres. Le moine mis en cause a dû quitter le monastère, mais "pour l'instant, ce frère reste moine et restera en lien avec moi", affirme le père abbé Marc-André Di Péa à Lille Actu.

Qu'est-il passé par la tête du moine en envoyant ces clichés ? Le plaignant assure à nos confrères du Parisien n'avoir jamais rien demandé, et se dit "profondément choqué". Mais l'avocat du religieux, qui ne nie pas les faits, assure à Lille Actu que ces photos ont été échangées dans un cadre privé, "entre adultes consentants".

Le moine a-t-il été piégé ?

L'homme de 42 ans connaissait le monastère, où il avait un temps séjourné avant de devenir moine. "Peut-être en a-t-il gardé une certaine rancœur et la volonté de se venger ?", s'interroge le père abbé Marc-André Di Péa, qui note qu'il a quand même continué à échanger avec le religieux un moins avant d'alerter le diocèse.



Et l'avocat de développer l'hypothèse d'un piège. "Il a déjà été sanctionné, et lourdement, il perd même son logement. Pourquoi aller plus loin en contactant la presse ?", souligne Me Rideaux-Valentini, pour qui "il y a intention de nuire au moine".