Disparition de Tiphaine : 6 mois de mystère

Si vous souhaitez aider la famille Véron une cagnotte a été mise en ligne afin de financer leurs nombreux voyages au Japon: Lien cagnotte



Emission spéciale de l’heure du crime ce soir, en partenariat avec le Parisien/Aujourd’hui en France après la disparition mystérieuse pendant ses vacances au japon, d’une française âgée de 36 ans, Tiphaine Véron qui semble s’être subitement volatilisée il y a six mois.



Le 29 juillet dernier, deux jours après son arrivée à Tokyo, Tiphaine Véron se trouve dans la ville de Nikko, à 150 km au nord-ouest de la capitale. Ce dimanche là, elle quitte l’auberge où elle loge, vraisemblablement pour la journée mais pas plus, car on retrouvera dans sa chambre ses affaires, sa valise et son passeport. Sa famille inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles, lance l’alerte. Tiphaine est en effet épileptique et ses proches redoutent qu’elle ait pu avoir une crise, au cours d’une simple ballade dans la région.

Sa soeur Sybille qui est journaliste, se rend sur place quelques jours plus tard. La police japonaise fait des recherches mais semble privilégier uniquement l’hypothèse accidentelle.Le parquet de Poitiers, où est domiciliée Tiphaine Véron, a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Pour la famille de Tiphaine c’est la piste criminelle qui s’impose maintenant.



Sa maman, sa sœur et son frère nous dirons dans un instant où en est l’enquête. Et nous passerons en revue toutes les hypothèses avec le journaliste Nicolas Jacquard qui suit l’affaire pour le Parisien.





Nos invités

Nicolas Jacquard, journaliste au Parisien, Sybille Véron, sœur de Tiphaine Véron. Elle est journaliste, s’est rendu plusieurs fois au Japon, elle a même interpellé Emmanuel Macron sur le péron de l’Elysée lors de la visite en France du 1er ministre japonais. Léna Mauger, journaliste, co-rédactrice en chef de la revue XXI. A publié un livre-enquête avec le photographe Stéphane Remael : "Les évaporés du Japon" aux éditions Les Arènes en 2014. Damien Véron, frère de Tiphaine Véron. Il s’est rendu 3 fois au Japon, il attend d’être convoqué avec sa famille par le juge d’instruction français. Anne Désert-Véron maman de Tiphaine. Elle vit à Poitiers dans la même rue que sa fille. Très émotive, elle ne croit pas à l’accident. S’est rendu une fois au Japon.. notamment à l’hôtel ou dormait Tiphaine à Nikko, Maitre Emmanuelle Bernard du barreau de Poitiers, avocate de la famille. Patrick Hochster, ressortissant français qui vit au Japon depuis 37 ans. Il est un ami de la famille Veron et a décidé de créer un comité de soutien sur place et une cagnotte sur internet, au micro d’Emilien Vinée.