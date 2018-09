publié le 26/09/2018 à 14:15

Ce thivencellois est fan de football et ne s'est pas privé de le faire savoir pendant la Coupe du monde cet été. À chaque but de l'équipe de France, il sortait de chez lui et tirait un coup de fusil.



Les voisins, excédés ont finir par craquer alors que des enfants jouaient dans un jardin à proximité. En colère, l'homme a même menacé l'un deux avec une barre de fer.

Le prévenu a été présenté au tribunal correctionnel de Valenciennes pour mise en danger d'autrui et menace de mort. Son taux d'alcoolémie élevé n'a pas joué en sa faveur et trois mentions figuraient déjà sur son casier. La substitut du procureur, Emilie Louis, a retenu les problèmes d'alcool mais aussi les 72 cartouches retrouvées chez lui dans un bac.

Elle a requit 4 mois de prison avec sursis ainsi qu'une mise à l'épreuve de 18 mois. Le tribunal a condamné l'homme à 100 jours-amendes à 10 euros.