Nord : enquête ouverte après une photo d'un policier faisant des doigts d'honneur

La "Google car" sillonne régulièrement les rues de France pour cartographier le pays et retranscrire les données sur Google Maps. Sur cette application, vous pouvez également utiliser Google Street View pour visualiser directement les rues comme si vous y étiez. Dans les rues de Roubaix (Nord), on a ainsi pu apercevoir un policier en voiture, faire des doigts d'honneur à la caméra de Google.

Si la photo, révélée par le compte Twitter Best Of Google Maps et reprise par plusieurs médias comme la Voix du Nord, peut faire sourire, elle est prise très au sérieux par la police nationale, qui a annoncé l'ouverture d'une "enquête interne". "Après avoir appris qu'une image Google Maps de l'été 2019 critiquable, était diffusée sur les réseaux sociaux, susceptible de représenter l'un de ses agents, la DDSP du Nord a ouvert une enquête interne à l'égard d'un comportement individuel, qu'elle réprouve nécessairement", écrit la police du Nord sur Twitter.

Sur cette photo capturée en 2019, on peut voir un policier, assis côté passager d'un véhicule de police, faire un double doigt d'honneur en direction de la caméra. Dévoilé mi-novembre, ce cliché, liké et relayé des milliers de fois, ne figure plus sur la dernière mise à jour de Google Maps.

Après avoir appris qu'une image GoogleMaps de l'été 2019 critiquable, était diffusée sur les réseaux sociaux, susceptible de représenter l'un de ses agents, la DDSP du Nord a ouvert une enquête interne à l'égard d'un comportement individuel, qu'elle réprouve nécessairement. https://t.co/BxujU3jy3h — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) December 1, 2020