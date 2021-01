Nord : 15 personnes interpellées pour soupçons d'escroquerie à la TVA

publié le 29/01/2021 à 22:27

Le préjudice s'élèverait à sept millions d'euros. 15 personnes ont été interpellées dans le nord de la France. Elles sont soupçonnées d’escroquerie à la TVA et de blanchiment en bande organisée.

Selon les informations de nos confrères de franceinfo, les suspects sont soupçonnés d'avoir acheté des véhicules de luxe à l'étranger sans payer la TVA et de les avoir revendus, sans s'acquitter de la TVA, en France. Pour ne pas payer la TVA en France, ils auraient fourni de faux documents faisant croire qu’ils l'avaient payé à l’étranger. Il s'agirait au total d'un millier de transactions pendant cinq ans, pour un préjudice qui s'élèverait à sept millions d'euros.

Le parquet de Lille a expliqué dans un communiqué relayé par franceinfo, que dix de ces suspects ont été mis en examen, dont quatre écroués et six placés sous contrôle judiciaire. Les enquêteurs auraient également saisi des véhicules de luxe, de l'argent liquide et sur des comptes, pour un total de deux millions d'euros.