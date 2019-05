publié le 18/05/2019 à 14:16

Tout paraissait normal dimanche 12 mai sur la plage des Estagnots, à Seignosse, dans les Landes. Thierry Giffard donnait un cours de surf à une dizaine d'enfants de 6 et 7 ans, quand soudain il a vu "un petit poisson grossir. Une tâche noire. Et c'était un requin".



Une rencontre insolite très près du rivage. "On voit bien l'aileron sortir, et puis il bataillait, il essayait de tourner à droite, à gauche. Il était au bord de l'eau et puis il est reparti", raconte pour RTL le professeur de surf. Une visite certes inattendue mais qui n'effraie pas pour autant les habitués de cette plage. Il n'y a pas eu d'attaques de requin recensées, ce qui rend l'épisode plus insolite qu'inquiétant.

D'autant que l'espèce de squale n'est pas des plus agressives ou féroces. Il s'agissait en effet d'un requin à la peau bleue, qui se nourrit exclusivement de petits poissons. Malgré tout, certains professionnels du tourisme s'inquiètent du "bad buzz" à quelques semaines des vacances d'été. "On sait très bien qu'ils sont inoffensifs les requins qu'on a sur nos côtes", rassure Lionel Camblanne, surpris du bruit qu'a fait cette péripétie. La vidéo de la scène, faite par un surfeur de Seignosse, a été vue plus de 300.000 fois.