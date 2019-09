publié le 06/09/2019 à 00:04

Une fillette a subi un grave accident, à Nîmes, vendredi 30 août. Âgée de 9 ans, la petite fille s'était rendue avec sa famille dans la ville du Gard pour assister à la remise de diplôme de jeunes policiers. L'accident a eu lieu après la cérémonie sur un parking à proximité, raconte Midi-Libre.

La petite fille était descendue de la voiture familiale et s'était assise sur le trottoir. La voiture, dont la vitesse était enclenchée, mais qui n'aurait jamais dû avancer, est montée sur le terre-plein et a emporté la fillette, qui a été happée sous le véhicule et traînée sur plusieurs mètres.

Un des policiers tout juste diplômé, intrigué de l'attroupement qui s'était formé autour de la voiture, a aperçu la petite fille et l'a aidé à s'extirper de sous le véhicule. "Je l'ai rassuré et j'ai réussi à soulever la tôle, et j'ai redressé sa jambe", explique-t-il au quotidien régional.

Bien que devant subir trois greffes de peau, la petite fille est considérée comme une miraculée. Son père, absent au moment du drame, loue le courage et l'héroïsme du jeune homme "qui a sauvé [sa] famille". Le policier prendra bientôt son service à Metz.