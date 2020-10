publié le 28/10/2020 à 18:30

Cela fait 110 ans que la police technique et scientifique française traque, à l'aide de techniques toujours plus sophistiquées, les criminels. RTL a pu visiter les locaux de cette unité à Écully, sur les hauteurs de Lyon. Là, une section est chargée de l'analyse des écritures, lettres anonymes et faux documents.

Passeports et billets de banque y sont tous soumis à un examen minutieux. Sophie Carlier, experte en faux documents, allume une machine ultrasophistiquée. Elle y place un chèque balayé par des rayons révélateurs type ultraviolets ou infrarouges. "On s'aperçoit qu'il y a eu au moins deux stylos différents qui ont servi à remplir ce chèque, explique-t-elle. Le 100 euros a été transformé en 100.000 euros."

Les lettres de menaces et lettres de suicide sont traitées par Isabelle Lafont. Le moindre tremblement, un trait forcé... Rien ne lui échappe. "Sur cette lettre de menace, une grosse loupe va nous permettre de grossir encore plus, décrit-elle. C'est une écriture qui est très liée. C'est spontanée. C'est fluide."

Elle compare ensuite le courrier avec d'autres écrits. Les suspects doivent parfois se soumettre à des dictées de comparaison, à moins que d'autres documents écrits à la main par l'individu n'aient été trouvés lors de perquisitions. Elle peut aussi s'appuyer sur son incroyable connaissance des machines à écrire, un des outils chéris des corbeaux, car impossible à localiser contrairement à un ordinateur.