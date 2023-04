Nice : deux ans de prison ferme pour l’homme qui avait menacé de mort Christian Estrosi

Des messages contenaient des injures et menaces de mort répétées à l’encontre du maire de Nice, de son épouse et de leur fille

Un homme de 38 ans qui avait adressé, via le réseau social Instagram, des menaces de mort contre le maire de Nice Christian Estrosi, a été condamné mercredi 12 avril 2023 à deux ans de prison ferme ainsi qu'à trois ans de suivi socio-judiciaire.

Interpellé fin février dernier et placé depuis en détention provisoire, l'home était déjà connu de la justice. Ses premiers messages avaient été diffusés fin 2022. Ils contenaient des injures et menaces de mort répétées à l'encontre du maire de Nice, de son épouse et de leur fille.

"Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du ministère public, qui avait demandé 18 mois de prison", a souligné Adrien Verrier, l'avocat de Christian Estrosi.

L'homme était à l'origine poursuivi pour "menaces de mort pour les personnes à l'encontre d'un élu public; apologie publique de crime ou délit et diffusion par réseau de communications électroniques de procédés permettant la fabrication d'engin de destruction."

Le tribunal l'an relaxé de ce dernier chef.

