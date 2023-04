Nice : ce que l'on sait sur l'intrusion invraisemblable d'un homme dans un commissariat

Une inquiétante intrusion s'est produite dans un commissariat niçois dimanche dernier. Malgré les règles de sécurité, et le plan Vigipirate toujours en vigueur dans le pays, un jeune homme est parvenu à s'introduire dans l'établissement, en se faufilant incognito parmi les policiers. Dimanche 2 avril, Mehdi, 22 ans, pénètre à pied dans la caserne Auvare. Il se sert pour cela d'une voiture qui venait de franchir la barrière.

Sans être inquiété durant sa ballade, et alors qu'il fait tout pour être repéré, il parvient à dérober des menottes, un gilet par balles et surtout un vieux révolver et des cartouches de 9 millimètres, destinés aux pistolets semi-automatiques des policiers. Après avoir enfilé un uniforme, le jeune homme sort du commissariat, comme si de rien n'était, par le portail piéton. Puis rentre chez lui en tramway à 10 kilomètres de là.

Le lendemain, ce dernier viendra se livrer de lui-même aux policiers, affirmant avoir jeté l'intégralité de son butin à la poubelle. En comparution immédiate, Mehdi expliquera avoir voulu aller en prison, sans faire de mal à personne. Mais sa peine de 6 mois ferme, assortie de six mois avec sursis, s'effectuera à domicile, sous bracelet électronique.

.

Une enquête administrative a néanmoins été ouverte pour tenter d'expliquer pourquoi l'accès à la caserne a été facile.

