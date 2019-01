publié le 07/01/2019 à 17:33

Un drame est venu secouer le lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Une adolescente de 16 ans est décédée le lundi 7 janvier au matin, après une chute de 15 mètres dans une cage d'escalier de l'établissement.



Le corps de la jeune femme a été découvert vers 9 heures. L'élève est morte quelques minutes après sa chute, rapportent Le Parisien et BFM Paris. Les sapeurs-pompiers et le Samu sont intervenus très rapidement sur place mais les massages cardiaques prodigués sur la victime n’ont pas permis de la réanimer. L'adolescente est décédée environ trente minutes après le drame.



Selon les premières observations policières, il s’agit d’un accident ou d’un suicide. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.



Les cours n'ont pas été interrompus au sein de l'établissement et la direction du lycée s'est réunie afin d'évoquer le drame. Elle devrait communiquer très prochainement auprès des élèves et de leurs parents.