publié le 03/02/2019 à 20:57

Il n'était pas en service. Un policier de la Bac est en garde à vue après avoir blessé un homme avec son arme de service, dans la nuit de samedi à dimanche à Nantes. "Il y a eu une altercation vers 3 heures du matin dans une rue de Nantes entre ce policier de la brigade anti-criminalité et un groupe de quatre personnes.



Le policier a fait usage de son arme de service dans des circonstances qui restent encore à déterminer", a déclaré Pierre Sennès, procureur de la République de Nantes, confirmant des informations de la presse locale.

Au total, cinq personnes sont en garde à vue, le policier pour « violences par personne dépositaire de l’autorité publique » et les quatre autres pour « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique », a précisé le procureur.

L'IGPN a été saisie

Une enquête a été confiée au service régional de la police judiciaire et à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).



L'homme, un trentenaire blessé à l'abdomen, a été transporté au CHU de Nantes. Ses jours ne sont pas en danger. Le policier présente quant à lui des traces de coups à la tête et doit passer un scanner ce dimanche, a indiqué le procureur, ajoutant ne "pas avoir encore assez d'éléments sur le déroulement".



Selon Ouest-France, le fonctionnaire a entendu des éclats de voix dans la rue, se serait dirigé vers un groupe de personnes et aurait été passé à tabac avant de faire usage de son arme de service. Selon Presse Océan, le blessé était sorti de prison il y a quelques semaines. Il avait été condamné pour des cambriolages.