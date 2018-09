et AFP

publié le 20/09/2018 à 11:46

Les migrants qui occupent le square Jean-Baptiste Daviais dans le centre-ville de Nantes sont évacués ce jeudi 20 septembre sur ordre du juge des référés. La mairie en a fait la demande hier. L'opération doit se poursuivre toute la journée.



"Aux alentours de 600" personnes sont concernées par cette évacuation qui a démarré vers 8 heures, a expliqué à l'AFP la capitaine Anne-Sophie Rouland, en charge de la communication à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

Ils se sont installés là au mois de juin, explique Ouest-France. Une fois évacués, ils sont emmenés dans cinq gymnases : "Émile-Morice, sur l’île de Nantes, Paon, à Hauts-Pavés, Raphaël Le Bel, au Grand Blottereau, Léo-Lagrange, à Gloriettes, et la Géraudière, à Nantes Nord".

Les occupants du square avaient été notifiés la veille de la décision du tribunal administratif, selon laquelle toutes les personnes demeurant sur le square Daviais seraient "mise à l'abri" par la commune de Nantes. Cette décision concerne tous les migrants du square, quelle que "soit leur situation administrative au regard du droit d'asile".





En grande majorité des hommes

Cependant l'hébergement de ces migrants, en grande majorité des hommes, dans les gymnases de la ville où les autorités ont été enjointes par le tribunal à leur fournir deux repas quotidiens, ne sera que temporaire.



"Dès que possible", l'État et l'Office français d'immigration et d'intégration devront les orienter "vers des dispositifs d'accueil correspondant à leur situation administrative", a précisé le tribunal. Une première évacuation du square a déjà eu lieu cet été, le 23 juillet.

Les migrants occupent le square Daviais Crédit : Capture d'écran / Google Maps