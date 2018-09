Grande-Synthe : évacuation du campement de migrants par les autorités

publié le 06/09/2018 à 08:47

Le campement de migrants de Grande-Synthe est en cours d'évacuation par les autorités, indique la préfecture. Un information confirmée par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sur BFM TV. "Il y avait une fixation qui était en train de se faire sur Grande-Synthe", a expliqué le ministre.



Environ 500 personnes vivent dans ce campement selon les autorités. L'évacuation a débuté vers 07h30, a appris l'AFP auprès de la préfecture du Nord. "C'est une opération en cours qui vise le démantèlement du campement de Grande-Synthe", a indiqué une porte-parole de la préfecture.

D'après la mairie, ce sont 800 migrants qui vivent à Grande-Synthe, dont 650 à proximité de la gare dans ce qu'on appelle la "Petite jungle".



Le camp a déjà été évacué le 11 juin dernier. Les migrants ont alors été conduits vers six centres d'accueil et d'orientation (CAO) ou centre d'examen des situations (CAES) dans le Nord et le Pas-de-Calais. 500 migrants avaient aussi été évacués de ce camp en septembre 2017.





Plus d'informations à venir sur RTL.fr