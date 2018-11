publié le 05/11/2018 à 16:46

Vue pour la dernière fois vendredi 2 novembre vers 18h15, à la station de tramway de La Place du Commerce à Nantes, Cassandra Rouillard n'a plus donné de nouvelles à ses proches, précise la gendarmerie de Loire-Atlantique, qui a lancé un appel à témoins pour retrouver l'adolescente.



La jeune fille, originaire de Carquefou (44), est âgée de 14 ans. Elle mesure 1,54 mètre, a des yeux marrons et les cheveux mi-longs châtains frisés. Cassandra portait une combinaison noire, un haut blanc, un blouson rouge en simili cuir et des baskets Nike trouées au moment de sa disparition.

Comme précisé dans l'appel à témoins lancé lundi matin par la gendarmerie de Loire-Atlantique, toute personne susceptible de détenir des informations sur cette disparition est invitée à contacter le 02 40 50 87 17, ou à écrire à bta.carquefou@gendarmerie.interieur.gouv.fr.