publié le 13/10/2018 à 02:53

Quatre hommes, âgés de 17 à 26 ans, ont été arrêtés près de Nantes, en Loire-Atlantique, rapporte Ouest France. Ils sont soupçonnés d'avoir piégé, séquestré et violenté au moins quatre hommes via des sites de rencontre. Les victimes, de 20, 32, 36 et 60 ans, après être entrées en contact avec un homme sur internet, lui donnaient rendez-vous chez elles, où ils avaient un rapport sexuel consenti.



C'est après cela que l'étau se resserrait pour les victimes qui étaient alors séquestrées chez elles ou à l'extérieur par l'homme rencontré sur internet et ses trois complices. Ces derniers les frappaient, et les menaçaient jusqu'à obtenir leur code de carte bancaire. Étaient également volés : bijoux, argent liquide, téléphones ou encore vêtements. Ouest France précise que l'une des victimes a été violée et filmé.

Les quatre agresseurs présumés ont été interpellés mercredi, à Rezé et Saint-Herblain, dans la banlieue nantaise. Ils devraient être poursuivis pour enlèvement séquestration, extorsion, violences, menaces, atteinte à la vie privée par fixation d’images à caractère sexuel et viol en réunion.