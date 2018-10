publié le 29/10/2018 à 20:16

Où est Thiphaine Véron ? C’est la question qui hante sa famille depuis trois mois. Tiphaine, une auxiliaire de vie scolaire de 36 ans, originaire de Poitiers avait posé sa valise à Nikko, à 125 km au nord de Tokyo, le 28 juillet dernier.



Avec ces sanctuaires shinto et ces temples bouddhistes, la ville est l'un des sites les plus populaires du Japon, classée patrimoine mondial de l'Unesco. Une des merveilles de l'Archipel, cernée de montagnes et de forêts. La première étape d'un voyage en solitaire à travers le Japon que Tiphaine Véron avait minutieusement préparé.

Depuis le 29 juillet, date à laquelle elle quitte son hôtel, la Française n’a laissé aucune trace. Alertée, la police de Nikko entreprend des recherches dans la rivière qui longe la ville, en vain. Alors que l'enquête piétine, sa famille se mobilise pour la retrouver et comprendre comment Tiphaine a pu se volatiliser.

La famille se mobilise

S'assurer de ne pas passer à côté d'une trace de sa sœur est devenu l’obsession de son frère. "On voit que les gens de Nikko sont très concernés et très inquiets, ils participent beaucoup en mettant des affiches ou même en cherchant des endroits où elle pourrait être”, raconte-t-il devant un avis de recherche.



Parmi ces endroits, il y a les berges de la rivière Daiya. C'est ici que les efforts de la police japonaise se sont concentrés. Tiphaine, est épileptique. Elle aurait pu avoir un malaise et tomber dans la rivière, ce dont doute pourtant ses proches. “L’accident, c’est une piste de confort pour la police”, estime Damien Véron.



Trois mois après la disparition, sans le début d'une explication, les proches ne veulent dorénavant plus écarter la piste criminelle. Sur le terrain où elle se relaie, ou depuis la France, la famille entend bien ne rien lâcher.