Nanterre : un bus et un gymnase incendiés dans la nuit

et AFP

publié le 14/07/2020 à 11:06

Dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 juillet, un bus de la RATP et un gymnase ont été incendiés et totalement détruits à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Selon la préfecture, les deux événements n'ont fait aucune victime et n'ont donné lieu à aucune interpellation.

Vers 00h30, au cœur de la cité sensible Pablo-Picasso, "un ou plusieurs individus ont fait sortir un chauffeur de son bus avant de mettre le feu au véhicule", explique à l'AFP la préfecture des Hauts-de-Seine. La présence de passagers dans le bus quand le chauffeur a été extrait n'est pas établie.

Un peu plus tard dans la nuit, vers 2 heures, un gymnase situé dans un autre quartier de la ville a, à son tour, été incendié. Le bâtiment a été entièrement détruit. Le feu aurait pris "à partir de tirs de mortiers d'artifice", selon une source préfectorale. La mairie de Nanterre avait l'intention de détruire ce gymnase.