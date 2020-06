Nancy : saisie de drogue record, 11 mises en examen

et AFP

publié le 20/06/2020 à 03:14

Un important réseau de trafiquants de drogue a été démantelé en début de semaine en banlieue de Nancy, conduisant à la mise en examen de onze personnes, a-t-on appris vendredi 19 juin auprès du parquet.

Mardi matin, à Essey-lès-Nancy, les enquêteurs ont surpris en plein travail des hommes occupés à couper et reconditionner de la drogue, a indiqué le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy. Au cours de cette opération, qui a mobilisé d'importants effectifs, dont le Groupe d'intervention régional (Gir) de Metz, 19 kg d'héroïne, 36 kg de produits de "coupe", 2 kg de cocaïne, 3 kg d'herbe, des armes et 93.700 euros en liquide ont été saisis.

Les onze hommes interpellés, âgés de 20 à 40 ans et résidant dans l'agglomération nancéienne, ont été mis en examen et dix d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Des charges plus lourdes pèsent sur l'un d'entre eux, mis en examen pour importation de produits stupéfiants en bande organisée.