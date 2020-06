Haute-Garonne : un réseau de trafic de drogue familial démantelé

publié le 17/06/2020 à 05:01

Le trafic de drogue aurait rapporté environ 250.000 euros à une famille, dont le réseau vient d'être démantelé en périphérie de Toulouse. Les gendarmes ont fini par interpeler cinq personnes : la tête des opérations, mais aussi sa compagne, sa soeur, son fournisseur et un jeune homme de 29 ans.

L’enquête aura duré presqu'un an. Après la signalisation d'un point de deal dans le village de Merville, la gendarmerie ouvre une enquête, rapporte France Bleu Haute-Garonne. Les fonctionnaires observent alors les aller-retours du dealer entre une habitation du village et celle d'un village voisin, à Comminges. C'est là-bas que se trouvait le fournisseur, qui allait chercher la drogue en Espagne.

Finalement, mardi 9 juin tôt le matin, les gendarmes ont lancé une opération de grande ampleur pour démanteler le réseau. Au total, 45 fonctionnaires du peloton d’intervention du Mirail et de Muret ont été mobilisés à différents endroits du département. Ils ont saisi 37 grammes de cocaïne, 250 grammes de cannabis, six fusils de chasse et 5.000 euros en liquide.