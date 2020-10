publié le 22/10/2020 à 04:53

C'est lors d'un banal contrôle douanier au péage autoroutier de Gye le 7 octobre dernier, sur l'A31 au niveau de Nancy, que la découverte a été faite. En fouillant un véhicule, les agents ont aperçu une cache aménagée dans le coffre et dans laquelle étaient cachés un drone, deux pains d'explosifs de 500 grammes chacun, ainsi que des dispositifs de mise à feu à distance.

Selon Midi Libre, l'explosif était de la tolite, une matière de type militaire capable de faire de sérieux dégâts. La conducteur de la voiture est un homme de 22 ans, habitant l'agglomération montpelliéraine, et qui assurait ne pas savoir ce qu'il transportait, explique le journal régional. L'homme a indiqué qu'il avait été chargé de transporter le véhicule jusqu'à Montpellier.

Il a été incarcéré par un juge pour "trafic de stupéfiants, transport et détention de produits incendiaires et explosifs", et l'enquête confiée au service régional de la police judiciaire de Montpellier.

"L’enquête ne s’oriente pas vers des faits en lien avec le terrorisme", a communiqué le parquet à nos confrères. Les pistes d'une évasion d'une prison dans la région ou d'un assassinat dans le milieu du grand banditisme sont privilégiées.