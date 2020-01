Explosifs découverts à Épinal : un suspect interpellé, le parquet antiterroriste saisit

et AFP

publié le 23/01/2020 à 14:31

Un suspect a été interpellé jeudi après la découverte d'engins explosifs dans un immeuble d'Epinal.

En début de matinée, des policiers du commissariat de la ville et du Raid (unité de Recherche, assistance, intervention, dissuasion) de Nancy ont investi un immeuble du centre, alertés pour une suspicion de présence d'explosifs.

"Il s'agit d'une visite domiciliaire administrative autorisée par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en lien avec le parquet antiterroriste", a dit à l'AFP le procureur de la République d'Épinal Nicolas Heitz.

Cette enquête est désormais ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "détention et fabrication d'engins explosifs en relation avec une entreprise terroriste", a indiqué le Parquet national antiterroriste, qui s'est saisi du dossier.

