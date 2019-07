publié le 15/07/2019 à 11:01

Un bébé âgé d'un an est mort samedi 13 juillet dans des conditions floues à Nancy (Meurthe-et-Moselle), rapporte l'Est républicain. La petite fille était arrivée en état d'urgence vitale peu après 21 heures à l'hôpital de Nancy-Brabois.

Peu après son admission et sa prise en charge par le personnel hospitalier l'enfant est décédée. L'Est républicain rapporte qu'elle aurait succombé à des actes de maltraitance. "On parlerait même, avec une très grande prudence, de viol", ajoute le quotidien régional.

Les faits qui ont entraîné la mort de la petite auraient eu lieu dans la chambre d'un hôtel reconverti depuis plusieurs années en logements sociaux, rue du Tapis-Vert non loin du centre historique de Nancy.

Les policiers ont interpellé les parents, avant de les placer en garde à vue. De son côté, le parquet de Nancy a ouvert une procédure judiciaire pour des faits criminels de coups mortels aggravés sur mineur de moins de quinze ans et par ascendant.