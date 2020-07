Municipales dans l'Oise : des élus fêtent leur victoire avec des doigts d'honneur

publié le 02/07/2020 à 11:27

C'est une photo qui interroge et qui fait parler dans l'Oise. Ce dimanche 28 juin, la liste "Les citoyens de demain" a remporté les élections municipales plus de 47 % des voix. Dans la foulée, une photo des nouveaux élus est apparue sur les réseaux sociaux : on y voit neuf futurs conseillers municipaux faire des doigts d'honneur.

Tollé dans la commune, où la photo a été distribuée anonymement dans les boîtes aux lettres des habitants. Comme le rapporte Oise Hebdo, une pétition circule pour demander la démission des élus. Certains envisagent même d'empêcher la tenue du premier conseil municipal qui doit installer la nouvelle équipe.

Philippe Maréchal, tête de liste, explique que "c'est une photo sortie de son contexte, on peut lui faire dire ce qu'on veut." En réponse, il a envoyé une lettre explicative aux habitants, rapporte Le Parisien.